Ограничения во внешней торговле приведут к трансформации производства РФ - Райффайзенбанк

Ограничения во внешней торговле приведут к трансформации производства РФ, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"В ближайшей перспективе отечественную промышленность ожидают структурные изменения, - пишет аналитик Станислав Мурашов. - Это связано, например, и с истощением импортных запасов комплектующих/сырья, используемых для производства отечественной продукции, и с закрытием ряда существовавших каналов зарубежных поставок (импортных и экспортных), что заставит производителей либо отказываться от иностранной продукции промежуточного потребления, либо искать каналы параллельного импорта. Экспортерам в большей степени придется сместить фокус на внутренний рынок и поставки в дружественные страны. Подобные процессы неизбежно будут сопровождаться трансформационным спадом - необходимо время на то, чтобы заместить импорт/упростить производство/найти каналы поставок/изменить технологические процессы".

По мнению эксперта банка, структурный сдвиг в экономике пока в большей степени заметен в отдельных отраслях. Обрабатывающее производство снизилось относительно прошлого года - на 0,3%. Самый ощутимый спад, на 45,5%, наблюдался в производстве автотранспортных средств: в том числе, по данным Росстата, только выпуск легковых автомобилей просел на 72% - помимо дефицита полупроводников, во многом явившегося результатом коронакризиса, к приостановке работы автозаводов привели санкционные ограничения и их последствия (включая сбои в логистических цепочках). В то же время резкий рост продемонстрировал выпуск лекарственных средств - как в годовом (+46,8% г./г.), так и в месячном выражении (+9,1% м./м. относительно февраля), что, возможно, сопровождалось ускорением импорта компонент фармсырья.

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