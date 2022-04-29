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29 апреля 2022 года 15:41
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций McDonald''s
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций McDonald''s Corp. с целевой ценой $274,05 за штуку, что соответствует 7,8%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании. "Выручка McDonald''s за I квартал выросла на 11% г/г до $5,67 млрд, тогда как рынок ожидал выручку в размере $5,59 млрд, за счет увеличения цен и продаж через цифровые каналы, промо активности и снижения ковидных ограничений в некоторых странах. Локдауны в Китае и закрытие ресторанов в России и Украине негативно повлияли на глобальные продажи. Мы в целом позитивно оцениваем текущую отчетность оператора сети ресторанов быстрого питания и отмечаем, что спрос в некоторых регионах превысил допандемийный уровень", - пишет аналитик Анна Буйлакова. Эксперт указывает, что в 2022г компания планировала открыть 800 новых точек в Китае, и в I квартале выполнила ожидания, открыв 250 заведений. Тем не менее, продолжающийся локдаун и политика "нулевой терпимости" в Поднебесной может негативно отразиться как на продажах в регионе, так и на выполнении планов по расширению сети, полагает Буйлакова. Расходы по ресторанам сети в России и Украине продолжат давить на чистую прибыль компании до принятия менеджментом решения касательно деятельности в регионах, полагает аналитик "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-MCDONALDS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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