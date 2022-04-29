S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4300-4350п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4300-4350 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"После пробоя линии поддержки на уровне 4200 пунктов S&P 500 продолжил тестировать минимумы марта. RSI, приблизившийся к зоне перекупленности, и сигналы MACD подтверждают силу "медвежьей" тенденции. На фоне сильной отчетности крупных игроков и особенно в ожидании релизов компаний технологического сектора индекс широкого рынка может вернуться в зеленую зону, поднявшись к 50-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 4380 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что 28 апреля вышли негативные данные о снижении реального ВВП в США, составившем 1,4% кв/кв при ожиданиях роста на 1,1%. Тем самым зафиксировано первое падение ВВП начиная с введения локдауна во II квартале 2020г. Согласно предварительной оценке, опубликованной Бюро экономического анализа, в IV квартале 2021г экономика США расширилась на 6,9%.

"Свежие данные сигнализируют, по всей видимости, о завышенном прогнозе экономического роста от МВФ, - отмечают аналитики "Фридом Финанс". - Ранее в апреле эта международная организация уже опубликовала пересмотренные ожидания роста глобальной и американской экономики, понизив оценки с 4,2% до 3,6% и с 4,0% до 3,7% соответственно. Данные прогнозы служат ориентиром для широкого круга экономических агентов, в том числе банков и инвестиционных компаний. Соответственно, завышение прогнозных данных искажает оценки реальной стоимости активов, многие из которых напрямую коррелируют с ростом экономики. Падение производственных возможностей уже зафиксировано в сырьевом секторе, поэтому возникают дополнительные риски, связанные с возможной рецессией в США".

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