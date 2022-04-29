Акции Amazon, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $2445-2890 в ближайший квартал - BCS Express

Акции Amazon.com Inc., будут торговаться, скорее всего, в диапазоне $2445-2890 за штуку в течение ближайшего квартала, полагает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Акции Amazon, кроме роста облачного бизнеса, поддерживает приближающееся дробление 20 к 1, а также текущая реализация программы обратного выкупа - $2,67 млрд из запланированных $10 млрд уже погашено. Плюсом может послужить приобретение киностудии со столетней историей MGM, которая будет интегрирована с Prime Video и Amazon Studios, - отмечает аналитик в комментарии. - Но в противовес этому идут проблемы в цепочках поставок, растущая инфляция, которая сказывается и на стоимости транспортировок, падение спроса на онлайн-покупки, негативная переоценка инвестиций. Компания значительно замедляется в темпах роста, у нее сильно падает денежный поток от операционной деятельности, а свободный денежный поток уходит все глубже в отрицательную зону".

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