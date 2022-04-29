Расписки VK привлекательны для инвестирования в средне- и долгосрочной перспективе - ГПБ

Газпромбанк (ГПБ) считает депозитарные расписки VK привлекательным инструментом для средне- и долгосрочных инвестиций.

"Несмотря на слабые показатели отчетности, мы считаем, что первый квартал 2022 года не является индикативным с точки зрения оценки влияния текущей ситуации на компанию. Часть сегментов деятельности уже испытала на себе давление (реклама, образование), часть, напротив, еще не ощутила эффекта (активы СП). Несмотря на очевидное давление на выручку с конца февраля, замещение долей уходящих иностранных сервисов на рынке рекламы, запуск новых продуктов, таких как новая игровая платформа VK Play и находящийся в разработке отечественный магазин мобильных приложений, могут поддержать выручку компании во втором квартале 2022 года и далее. Мы также отмечаем смещение фокуса VK на развитие ключевых сегментов бизнеса и снижение объемов инвестиций в новые направления (O2O, AER), что должно поддержать рентабельность по EBITDA. Данный эффект пока не проявился в финансовых результатах компании. В целом, мы считаем бумаги VK привлекательным инструментом для инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, так как позиции компании усилятся за счет импортозамещения", - говорится в обзоре банка.

При этом, отмечают аналитики, в ближайшее время компании предстоит решить множество вопросов, включая погашение конвертируемых облигаций, судьбу расписок на Лондонской фондовой бирже, замещение поставщиков по импортируемому оборудованию и т.д. "Поэтому мы не включаем эти бумаги в список наших фаворитов на данный момент", - пишут эксперты.

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