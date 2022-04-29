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29 апреля 2022 года 13:12
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Arch Resources с прогнозной ценой $167,5
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Arch Resources с прогнозной стоимостью $167,5 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Директор аналитического департамента Вадим Меркулов отмечает, что в последнем квартале 2021 года эмитент завершил расширение флагманской шахты Leer, которая признана одной из наиболее рентабельных на протяжении многих лет. Ожидается, что запуск Leer South позволит увеличить ежегодную добычу угля с низким содержанием серы примерно до 8 млн тонн в год, снизить удельные издержки и укрепить позиции компании в качестве ведущего поставщика высококачественного угля, указывает он. "После введения Европой эмбарго на российский уголь, на который приходилось 48% всего импорта ЕС, странам понадобится новый поставщик. Китай не сможет предоставить необходимые запасы ввиду растущего спроса на внутреннем рынке. Австралийские угледобытчики уже и так работают на полную мощность, поэтому не смогут увеличить производство с тем, чтобы удовлетворить потребности ЕС. Эту функцию смогут взять на себя экспортеры из США, одним из которых является Arch Resources", - пишет аналитик. Компания торгуется дешево относительно конкурентов, обращает внимание Меркулов. "Прогнозное отношение P/E в 2022 году составляет 2,3х. При этом среднее значение для сектора варьируется от 5x до 5,2х. Компания также недооценена по мультипликатору EV/EBITDA почти в два раза, причем как на данных последних 12 месяцев, так и по форвардным значениям. Поддержку котировкам бумаг может также оказать повышение ESG-рейтинга компании с "D-" до "B-", - отмечает эксперт инвесткомпании. Arch Resources - вторая по величине американская компания по добыче и переработке угля с низким содержанием серы, ведущий производитель коксующегося угля класса А, используемого в мировой сталелитейной промышленности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ARCH/RESOURCES-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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