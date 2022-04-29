Акции Газпрома, скорее всего, среднесрочно будут торговаться "лучше рынка" - "Финам"

Акции "Газпрома", скорее всего, будут торговаться "лучше рынка" в среднесрочной перспективе, считает эксперт инвестиционной компании "Финам" Сергей Кауфман.

"Отчетность "Газпрома" по МСФО за четвертый квартал и весь 2021 год, на наш взгляд, нейтральная для его акций. Компания показала крайне сильную динамику финансовых результатов и превысила ожидания. При этом сейчас результаты за прошедший год являются вторичным фактором в инвестиционном кейсе эмитента, так как основное внимание инвесторов будет приковано к решению компании о выплате дивидендов и способности сохранить основную часть экспорта в Европу, - пишет аналитик в комментарии. - На данный момент мы считаем, что акции "Газпрома" будут выглядеть "лучше рынка" в среднесрочной перспективе. По нашим оценкам, за счёт аномально высоких цен на газ мультипликатор P/E 2022E у газового гиганта равен 1,1, что является низким значением даже с учётом существующих рисков".

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