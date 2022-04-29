Курс рубля может превысить 80 руб./$1 к концу 2022г - BCS Express

Курс рубля к доллару США может превысить уровень 80 руб./$1 к концу текущего года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Рублю помогает продажа 80% экспортной выручки, и в ближайшей перспективе столь низкие уровни курса национальной валюты могут сохраниться. Однако с течением времени, ближе к концу года, доллар может спокойно подняться и закрепиться выше 80 руб./$1. Скажутся рост импорта, сокращение поставок сырья в натуральном выражении, плюс потенциально может быть снижение цен на commodities. При этом ЦБ РФ может и дальше смягчать валютный контроль, а значит, давление на рубль будет увеличиваться", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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