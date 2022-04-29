"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Entergy

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций американской коммунальной компании Entergy с прогнозной стоимостью на уровне $135 за штуку по результатам представленных результатов эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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