"Финам" рекомендует покупать акции Hong Kong Exchanges and Clearing с целью HKD378,4

"Финам" рекомендует покупать акции Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) с целью HKD378,4 за штуку на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 17,4%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы Гонконгской биржи (HKEX). Мы рассчитываем, что китайские акции благодаря своей дешевизне, а также ожиданиям сохранения высоких темпов роста экономики КНР и мягкой ДКП в стране будут оставаться привлекательными для международных инвесторов. И HKEX, позволяющая иностранцам совершать операции с акциями компаний КНР, торгующимися как в Гонконге, так и на биржах материкового Китая, продолжит выигрывать от этого", - пишет аналитик Игорь Додонов.

HKEX - одна крупнейших биржевых площадок мира. Компания проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание, предоставляет информационно-аналитические услуги.

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