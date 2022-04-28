"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью $205 за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"28 апреля, после закрытия основной торговой сессии в США, свои результаты за второй квартал 2022 финансового года представит Apple. Консенсус аналитиков Refinitiv предполагает, что выручка компании в январе-марте могла вырасти до $94 млрд (+5,0% г/г), а скорректированная чистая прибыль на акцию - до $1,42 (+1,4% г/г). Низкие ожидания по росту ключевых финансовых метрик компании стали следствием продолжающихся локдаунов в КНР, где собирается большая часть продукции компании. Тем не менее Apple должна нивелировать ситуацию за счет высокого уровня запасов, который, по данным на конец декабря вырос на 18% г/г. Apple является ключевым потребителем для большинства своих поставщиков, в связи с чем заказы компании будут находится в приоритете как в рамках переноса производства, так и после нормализации эпидемиологической обстановки, - отмечает аналитик Александр Ковалев. - Кроме того, мы считаем, что эффект возможных проблем с поставками скорее отразится не на результатах второго квартала, а на прогнозах менеджмента на третий финансовый квартал. На даже в случае символических темпов роста выручки в пределах 1-10% необходимо помнить, что база сравнения (март 2021 года) является очень высокой: к примеру, год назад выручка Apple взлетела на 54% г/г. По нашим оценкам, Apple имеет хорошие шансы превысить консенсус по EPS и достичь $ 1,52 на акцию".

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