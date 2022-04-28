"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций PayPal до $132 на горизонте года

Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций PayPal Holdings до $132 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты крупнейшей в мире системы онлайн-платежей PayPal за первый квартал 2022 года в целом совпали с консенсусом, однако собственный прогноз компании на текущий год был неожиданно вновь понижен. Полагаем, что снижение прогнозов PayPal отражает более реалистичную оценку менеджментом бизнеса в сравнении с повышенным оптимизмом в период бума электронной коммерции на фоне пандемии. В этих условиях компании действительно необходимо выйти на качественный рост и найти новые драйверы развития, что позволит усилить позиции в условиях обострения конкуренции в индустрии. В случае стабилизации макроэкономической ситуации улучшение операционных метрик может возобновиться, при этом долгосрочный потенциал роста для котировок бумаг PayPal сохраняется, - пишут эксперты. - Падение котировок акций эмитента до минимумов 2020 года вернуло бумагу к справедливым уровням. Мультипликатор P/E опустился до 23,83х, что заметно ниже средних значений в отрасли. Мы понижаем целевую цену по акции PayPal до $132 в течение года и не считаем бумаги компании привлекательными для покупки на среднесрочную перспективу".

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