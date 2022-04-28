"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 180 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 140 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Несмотря на отказ публиковать операционную и финансовую отчетность за I квартал 2022 года, НЛМК продолжает экспортировать слябы в ЕС. Основной акционер компании не попал под санкции, что добавляет оптимизма в отношении бизнеса компании, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага устояла на сильном уровне поддержки 140-145 рублей. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 180 рублей. При покупке на 7,5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 140 рублей риск на портфель составит 1,00%", - указывают в "Финаме".

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