"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $185

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $185 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,3%, стоп-приказ: $129, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Qualcomm представил отчет за I квартал 2022 года. Данные по выручке и чистой прибыли превысили ожидания аналитиков, что дает хорошую возможность для роста цены бумаг с текущих уровней, указывают эксперты.

"С технической точки зрения после значительного снижения акции демонстрируют разворотные сигналы. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $185. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $129 риск на портфель составит 0,98%", - отмечают в "Финаме".

Qualcomm Inc. - мультинациональная корпорация, занимающаяся разработкой и производством беспроводных средств связи, центральных процессоров и программного обеспечения. Компания владеет патентами на такие стандарты связи, как 4G, 5G, CDMA2000 и другие.

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