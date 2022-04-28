S&P 500 проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 4180-4260п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4180-4260 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"После пробоя линии поддержки на уровне 4200 пунктов S&P 500 продолжил тестировать минимумы марта. RSI, приблизившийся к зоне перепроданности, и сигналы MACD подтверждают силу "медвежьей" тенденции. Ряд уже опубликованных позитивных отчетов и предстоящий релиз финансовых результатов крупных корпораций может обеспечить бенчмарк краткосрочными драйверами роста. Если заседание ФРС не преподнесет сюрпризов, индекс может начать восстановление. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 4300 пунктов", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.