Рублёвые облигации Белоруссии отстали от рынка ОФЗ - Sber CIB

Рублёвые облигации Белоруссии отстали от рынка ОФЗ, текущая премия по ним завышена, отмечается в комментарии Sber CIB.

"Трёхлетний выпуск Беларусь-07 (с погашением в 2025г) сейчас торгуется со спредом 480 б. п. к сопоставимому участку кривой ОФЗ, что близко к историческому максимуму. При этом за период с февраля 2021г по февраль 2022г средний спред составлял 200 б. п. Текущая премия по облигациям Белоруссии завышена: у страны не должно возникнуть проблем с обслуживанием рублёвого долга с учётом планов дальнейшей экономической интеграции с Россией. Белоруссия уже добилась более комфортного графика платежей по госкредитам перед Россией - по достигнутой договорённости, часть платежей будет смещена на пять-шесть лет вперёд. Это позволит высвободить дополнительные ресурсы для обслуживания облигационного рублёвого долга", - пишут эксперты инвестбанка.

Аналитики Sber CIB предлагают менее толерантным к процентному риску инвесторам обратить внимание на выпуски Беларусь-03 и -04, погашающиеся в августе этого года и торгующиеся с доходностью в 16,8%. Однако их спред к ОФЗ несколько ниже - около 300 б. п.

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