Рубль может подешеветь перед майскими праздниками - "Открытие Инвестиции"

Рубль может подешеветь перед майскими праздниками, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Рубль на этой неделе получал заметную поддержку со стороны активной фазы апрельского налогового периода, - подчеркивает аналитик. - В понедельник компании уплатили НДПИ, НДС и акцизы, а сегодня в бюджет будет перечислен налог на прибыль. На этом апрельский налоговый период завершается".

Шульгин отмечает, что рубль утром в четверг укреплялся к доллару, но слабел по отношению к евро. Сейчас ключевой фокус направлен на оплату европейскими покупателями российского газа "в рублях через Газпромбанк". Накануне Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники сообщил, что 10 европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях.

"Факт завершения налогового периода с учетом предстоящих длинных майских праздников будут стимулировать возвращение USD/RUB выше 73 руб./$1, а также возвращение EUR/RUB выше 76 руб./EUR1", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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