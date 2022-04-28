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28 апреля 2022 года 13:16
Рубль может подешеветь перед майскими праздниками - "Открытие Инвестиции"
Рубль может подешеветь перед майскими праздниками, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин. "Рубль на этой неделе получал заметную поддержку со стороны активной фазы апрельского налогового периода, - подчеркивает аналитик. - В понедельник компании уплатили НДПИ, НДС и акцизы, а сегодня в бюджет будет перечислен налог на прибыль. На этом апрельский налоговый период завершается". Шульгин отмечает, что рубль утром в четверг укреплялся к доллару, но слабел по отношению к евро. Сейчас ключевой фокус направлен на оплату европейскими покупателями российского газа "в рублях через Газпромбанк". Накануне Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные источники сообщил, что 10 европейских компаний уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты газа в рублях. "Факт завершения налогового периода с учетом предстоящих длинных майских праздников будут стимулировать возвращение USD/RUB выше 73 руб./$1, а также возвращение EUR/RUB выше 76 руб./EUR1", - прогнозирует эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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