BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены бумаг VK - BCS Express

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы цены бумаг VK, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"VK опубликовала финансовые результаты по МСФО за I квартал 2022 года. По данным управленческой отчетности, темпы роста выручки сократились до нового минимума за последние несколько лет, однако результат оказался немного выше консенсус-прогноза. Показатель скорректированной EBITDA также оказался ниже прогноза, связано это с возросшими инвестициями в контент и возросшими зарплатами. Компания активно продвигает свои продукты, в то время как иностранные компании приостановили деятельность в России. Компания не дала прогнозы, однако будет активно участвовать в развитии проектов, замещающих иностранные аналоги - пока оценить будущую выгоду сложно. Однако долгосрочный взгляд на бумаги эмитента остается умеренно позитивным", - пишет эксперт Павел Гаврилов.

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