Боковая динамика рынка ОФЗ сохранится до заседания ЦБ РФ в пятницу - ПСБ

Боковая динамика рынка ОФЗ сохранится до заседания ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт отмечает, что в среду на рынке ОФЗ преобладали продажи длинных бумаг и покупки коротких. Доходность ОФЗ срочностью более двух лет выросла на 5 - 15 б.п. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,1%.

"Опубликованные 27 апреля данные по недельной инфляции сигнализируют о стабилизации ситуации. Рост потребительских цен за неделю по 22 апреля составила 0,25% по сравнению с 0,20%, 0,66% и 0,99% в предыдущие три недели. Годовая инфляция осталась на уровне предыдущей недели 17,6-17,7%. Данные по инфляции сегодня окажут нейтральное влияние на рынок рублевых облигаций. До заседания ЦБР по ставке в пятницу ждем консолидации цен ОФЗ около достигнутых уровней", - пишет Монастыршин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.