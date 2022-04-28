Акции PayPal Holdings в настоящее время подходят для спекуляций - BCS Express

Акции PayPal Holdings в настоящее время подходят для спекуляций, стимулов для долгосрочного инвестирования пока нет, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Финансовые результаты PayPal за I квартал 2022 года и отскок котировок акций могут стать началом перехода хотя бы в боковик, что связано с перепроданностью по RSI на разных интервалах. Об устойчивом up-тренде речь пока не идет. Покупателям нужно закрепиться выше $100 для дальнейшего теста EMA50 и сопротивления $123. Но даже если акции отскочат вверх или перейдут в боковик, риск снижения сохраняется. Он реализуется при спуске под $82, что открывает дорогу к $80-75, - указывает аналитик в комментарии. - Именно поэтому акции подходят для спекуляций. Для долгосрочного инвестирования стимулов в моменте нет. Инвесторам потребуется время "переварить" прогнозы эмитента и подстроиться под новые условия".

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