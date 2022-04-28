Цена нефти останется под умеренным давлением в четверг - ПСБ

Цена нефти останется под умеренным давлением в четверг, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рынок нефти в среду перешел к консолидации, - развитию отскока воспрепятствовали продолжающий крепнуть доллар и сохраняющиеся на рынках коррекционные настроения, а также опасения по спросу в КНР, - отмечает эксперт банка. - Недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей смогли оказать поддержку в конце дня, правда, из-за общерыночного сантимента, слабую: согласно им, экспорт из страны несколько снизился с пиков при заметном увеличении импорта нефтепродуктов, в первую очередь бензинов (+0,48 млн барр./сутки), в то время как запасы бензинов неожиданно сократились на 1,57 млн барр. в совокупности с ростом потребления нефтепродуктов указывая на постепенную активизацию перевозок, - ключевой сезонный фактор поддержки нефтяного рынка в конце весны-начале лета. Запасы сырой нефти в Штатах выросли на 0,692 тыс. барр., что оказалось ниже, чем ожидалось".

Фьючерс на Brent в четверг остается под умеренным давлением из-за сообщения об ужесточении карантинных ограничений в столице Китая, но удерживается у отметки $104/барр., констатирует Локтюхов. Аналитик пока по-прежнему не видит сильных триггеров для формирования направленного движения котировок и ожидает, что цены на Brent останутся в нижней части диапазона $100-110/барр. в ожидании американской статистики, способной скорректировать настроения на рынках.

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