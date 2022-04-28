Рынку нефти нужны новые драйверы - BCS Express

Рынку нефти нужны новые драйверы для направленного движения, говорится в комментарии экспертов BCS Express.

"Фьючерсы на нефть в среду оставались стабильны. Опасения из-за российских поставок частично компенсируются выпадением спроса из-за эпидемии в Китае и ухудшающимися прогнозами по экономическому росту. Поддержку оказывали данные по запасам из США, где уже в следующем месяцев начнется высокий автомобильный сезон, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Контракт на нефть марки Brent закрыли торги выше $105 за баррель, демонстрируя отсутствие потенциала для возобновления роста. В четверг котировки снижаются в рамках обычно волатильности, сигнализируя скорее о боковой динамике, нежели об ухудшении настроений. Краткосрочный взгляд на инструмент нейтральный, ожидаем новые драйверы".

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