"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Visa до $252

Аналитики "Фридом Финанс" повысили прогнозную стоимость акций Visa Inc. до $252 за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты Visa за второй фискальный квартал 2022 года превзошли ожидания рынка. При этом отчет подтвердил, что в 2021 ф.г. и в первой половине 2022-го, который для компании начинается в октябре, доля выручки от бизнеса в РФ составляла 4% от общего объема. В этой связи мы полагаем, что отказ от дальнейшего развития в России не окажет существенного влияния на метрики компании. Росту выручки продолжает способствовать активизация туризма и устойчивость потребления, - отмечают эксперты. - По нашему мнению, корпорация сохраняет долгосрочные перспективы роста в условиях цифровизации финансового сектора. При этом для ее бизнеса характерны сильные показатели маржинальности и устойчивый баланс".

Также в инвесткомпании обращают внимание, что buyback будет продолжен до конца текущего года, что поддержит котировки бумаг Visa.

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