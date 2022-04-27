Возможно снижение ключевой ставки ЦБР до 14% на заседании в пятницу - Sber CIB

Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 14% на заседании в пятницу, 29 апреля, отмечается в комментарии Sber CIB.

По мнению аналитиков Игоря Рапохина и Алисы Закировой, на предстоящем заседании Банк России почти наверняка понизит ключевую ставку. В пользу этого говорят замедление недельной инфляции, недавние мягкие комментарии представителей регулятора, а также продолжающееся с начала апреля укрепление рубля.

"Наш базовый прогноз предполагает снижение ключевой ставки на 2 п.п., до 15%, однако возможно понижение и на 3 п.п., до 14%. Кроме того, ЦБ опубликует новые макроэкономические прогнозы (предыдущие вышли в феврале), которые, вероятно, укажут на то, что регулятор намерен и далее смягчать денежно-кредитную политику в ответ на беспрецедентное сокращение предложения. Мы считаем, что рынок ОФЗ и валютный рынок сдержанно отреагируют на комментарии ЦБ, поскольку в котировки уже заложены ожидания, что ключевая ставка будет снижена до 10% в ближайшие месяцы", - прогнозируют эксперты инвестбанка.

Вместе с тем они полагают, что риторика регулятора будет достаточно мягкой, чтобы не разочаровать тех, кто рассчитывает на активное смягчение денежно-кредитной политики. Во вторник небольшой спрос на госдолг может сохраниться в преддверии выхода вечером данных по недельной инфляции в РФ, которые могут показать дальнейшее замедление темпов роста цен (на неделе, завершившейся 15 апреля, он составил 0,2%, что сопоставимо с апрельскими темпами прошлого года).

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