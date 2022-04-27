Акции Газпрома - фавориты нефтегазового сектора РФ - Инвестбанк Синара

Акции "Газпрома" остаются фаворитами среди бумаг в российском нефтегазовом секторе, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Ожидаем, что "Газпром" опубликует на текущей неделе результаты за 4К21 по МСФО. Они должны свидетельствовать об очень сильном в финансовом отношении годе для эмитента: годовая EBITDA должна составить $47 млрд, прибавив 140% г/г, коэффициент чистый долг/EBITDA на конец года должен быть ниже 1,0. Основной вопрос сейчас - дивиденды на акцию за 2021 год. Рекомендацию даст совет директоров "Газпрома" в мае. Мы прогнозируем уровень 47 руб./акцию за 2021 год, что предполагает дивидендную доходность на уровне 18%. Рейтинг по акциям "Газпрома" - "покупать", они торгуются по привлекательному мультипликатору P/E 1,1. "Газпром" - наш фаворит в нефтегазовом секторе", - указывают аналитики банка.

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