Газпром сможет показать рекордные результаты в 2021 и 2022гг - "Солид Брокер"

"Газпром" сможет показать рекордные результаты в 2021 и 2022гг на фоне сверхвысоких цен на газ и нефть, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Газпром" подтвердил, что с 27 апреля полностью остановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG. На этом фоне цены на газ в Европе выросли на 21%, до $1350 за 1 тыс. куб. м. Интересно, что заявка на реверс газа в Польшу из Германии по газопроводу Ямал-Европа в среду выросла в 5 раз, а Польша объявила, что начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске к 2025г. Австрия заявила, что согласна на схему оплаты в рублях, поэтому подача газа продолжается", - пишут эксперты инвесткомпании.

Аналитики подчеркивают, что по факту будет действовать схема обратного реверса, как в Украине, т.е. газ всё равно российский, но купленный в ЕС.

"Для "Газпрома" по модулю это решение не должно привести ни к чему, т.к. Австрия и Германия могут нарастить объемы газа для перепродажи Польше и Болгарии. Сама схема выглядит не более чем политический приём. Мы считаем, что Газпром сможет показать рекордные результаты в 2021 и 2022 на фоне сверхвысоких цен на газ и нефть. Соответственно, ожидаем выплаты дивидендов в этом году и в следующем на рекордном уровне. Суммарно, дивиденды за 2 года могут легко превысить 100 рублей, поэтому в текущей ситуации покупки "Газпрома" более чем оправданы", - указывают стратеги "Солид Брокер".

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