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27 апреля 2022 года 10:58
Вероятна нейтральная динамика рынка ОФЗ до заседания ЦБР в пятницу - ПСБ
Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций до оглашения итогов заседания Банка России в пятницу, 29 апреля, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Доходность гособлигаций срочностью более одного года находится в диапазоне 9,9-10,2% годовых, что уже учитывает сильные ожидания по снижению ставки на ближайших заседаниях, отмечает эксперт. Также Монастыршин обращает внимание, что в корпоративном сегменте есть повышение спроса на облигации девелоперов после новостей о планируемом снижении ставки по госпрограмме ипотеки на новостройки до 9%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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