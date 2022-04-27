Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в России и США:

- ВВП России за февраль, промышленное производство, оборот розничной торговли и уровень безработицы за март;

- Отчёт по недельной инфляции в России;

- Индекс потребительского доверия в Германии от Gfk на май;

- Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

- Данные по балансу внешней торговли, оптовым запасам и розничным продажам, а также статистика по незавершённым сделкам на продажу жилья в США;

- Недельный отчёт Минэнерго США по запасам углеводородов в хранилищах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.