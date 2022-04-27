Индекс Мосбиржи может вырасти до 2400п на торгах в среду - ПСБ

Вероятно продолжение технического отскока на российском фондовом рынке в среду, индекс Мосбиржи может вырасти до 2400 пунктов, предполагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Эксперт при этом предупреждает, что такой рост будет неустойчивым ввиду геополитической напряженности и дефицита факторов поддержки рынка.

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