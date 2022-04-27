Возможен подъем индекса Мосбиржи выше 2350п в среду - "Алго Капитал"

Возможен подъем индекса Мосбиржи выше 2350 пунктов в течение торговой сессии в среду, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России со сдержанным отклонением или же с повышением в пределах 1,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2300-2355 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2280, 2250 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2400 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - С учетом текущего повышенного уровня волатильности индекс Мосбиржи способен демонстрировать заметное движение в любую сторону в момент открытия, однако в целом в среду складываются условия для продолжения игры на повышение российского рынка акций. Поэтому внутри дня не исключено восстановление индекса Мосбиржи к отметке 2350 пунктов и его последующее движение выше".

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