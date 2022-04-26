Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг Ленты

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг "Ленты", сообщается в обзоре.

"Финансовые и операционные результаты "Ленты" за 1К22 подтверждают слабые перспективы роста в сегменте гипермаркетов, а также наличие рисков для прибыльности в текущих условиях. На наш взгляд, публикация отчетности не оправдывает взлет котировок бумаг эмитента в понедельник. Текущие ценовые уровни нам представляются справедливой оценкой по фундаментальным показателям, и мы подтверждаем рейтинг "держать" для бумаг "Ленты", - пишет эксперт банка Константин Белов в комментарии.

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