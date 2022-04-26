Укрепление рубля ниже 70 руб./$1 до конца апреля маловероятно - "Алор Брокер"

Укрепление рубля к доллару ниже уровня в 70 руб./$1 до конца апреля маловероятно, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Впереди у пары доллар/рубль зона сильного сопротивления 70-73 руб./$1. Сейчас российскую валюту будет поддерживать налоговый период, но впереди майские праздники, в преддверии которых многие захотят увеличить долю валюты в портфелях. Поэтому нет особой уверенности в том, что паре удастся преодолеть рубеж 70 руб./$1 до конца апреля", - отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования Алексей Антонов.

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