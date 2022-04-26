Вероятна консолидация цены нефти около $103/барр. во вторник - Sber CIB

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent около уровня $103 за баррель в течение торговой сессии во вторник, полагают аналитики Sber CIB. Помимо ситуации с коронавирусом в Китае, на нефтяные котировки давит укрепление доллара.

Курс рубля на торгах во вторник удержится, скорее всего, около уровня 73 руб./$1, указывают эксперты инвестбанка

Некоторое давление на рынок ОФЗ, по мнению аналитиков Sber CIB, может сохраниться и во вторник, особенно если рубль начнёт отступать от достигнутых позиций.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.