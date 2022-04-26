Фондовый рынок РФ может открыть торги вторника в плюсе - ПСБ

Старт торгов для российского фондового рынка во вторник может оказаться позитивным, однако в дальнейшем индекс Мосбиржи будет тяготеть к отметке 2100 пунктов ввиду дефицита факторов, способных оказать поддержку, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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