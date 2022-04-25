"Фридом Финанс" рекомендует держать акции American Express

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции American Express Co. с прогнозной стоимостью на уровне $200 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Результаты American Express за первый квартал 2022 года оказались сильными и превзошли консенсус-прогноз. Все операционные подразделения эмитента демонстрируют рост финансовых метрик. Менеджмент American Express подтвердил прогноз на 2022 год, в соответствии с которым выручка должна вырасти на 18-20%, до $50-50,8 млрд. Ожидаемое усиление туристической активности во втором-третьем квартале текущего года станет основным драйвером роста объемов платежей и кредитования, однако сдерживать этот рост может нормализация финансовых условий и высокая инфляция", - отмечают эксперты.

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