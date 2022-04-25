BCS Express снизил прогнозную цену акций Synchrony Financial до $51

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Synchrony Financial с $58 до $51 за штуку на фоне роста стоимости риска (отчислений в резервы) из-за потенциального замедления темпов роста мировой экономики.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Мы оцениваем отчетность Synchrony Financial позитивно. Менеджмент эмитента предоставил обновленные прогнозы на 2022 год по росту кредитного портфеля, операционным издержкам и качеству активов). Основным позитивным сюрпризом стало увеличение прогнозов по выплатам акционерам: объем buyback увеличен с $2,8 млрд до $3,1 млрд (17% капитализации компании) до июня 2023 года, квартальные дивиденды увеличены на 5% (с $0,22 до $0,23), что обеспечивает текущую годовую доходность в 2,3% к текущим котировкам", - отмечают аналитики в комментарии.

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