Рубль будет торговаться в диапазоне 70-75 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ

Рубль будет торговаться, скорее всего, в диапазоне 70-75 руб./$1 на следующей неделе, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар-рубль провела неделю снижением, завершая пятничные торги у отметки 74 руб./$1. Для сдерживания сильного укрепления рубля ЦБ разрешил всем экспортерам реализовывать 80% валютной выручки в течение 60 дней, а не 3-х, как было ранее. На следующей неделе мы ожидаем, что курс доллара проведет неделю в диапазоне 70-75 руб./$1", - отмечает эксперт банка.

По его мнению, в начале рубль постарается инерционно окрепнуть, однако уже по итогам недели ожидаемые послабления ЦБ смогут развернуть нисходящую тенденцию.

"Также напоминаем, что на следующей неделе будет проходить заседание ЦБ, на котором мы ожидаем снижения ключевой ставки до 15%, что в целом должно также оказать давление на позиции национальной валюты. В ожидании заседания ФРС 3-4 мая на глобальных финансовых рынках может усилиться risk-off, что также негативно скажется на валютах ЕМ, в том числе и на рубле. Не стоит также забывать, что на следующей неделе заканчивается налоговый период, который оказывал ощутимую поддержку национальной валюте. При этом, рубль технически уже сейчас выглядит перекупленным", - пишет Жильников.

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