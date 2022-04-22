Фондовый рынок РФ в настоящее время интересен для вложений на 5-10 лет - "Алор Брокер"

Российский фондовый рынок в настоящее время интересен для долгосрочных инвесторов с горизонтом вложений 5-10 лет, отметил в ходе онлайн-конференции "Фондовый рынок России: операция "разморозка" главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Самый оптимистичный сценарий на ближайшее время - консолидация российского рынка акций на текущих уровнях. Сохранение геополитических рисков не позволит российским индексам выйти на положительную территорию в текущем и следующем кварталах, поскольку санкционное давление на российскую экономику и ее сжимание при отсутствии вливания ликвидности пока остается базовым сценарием", - считает эксперт инвесткомпании.

Тем не менее, по мнению Антонова, в долгосрочной перспективе ситуация может кардинально измениться. "Инструменты российского фондового рынка сейчас наиболее интересны для долгосрочных инвесторов, которые держат активы на горизонте 5-10 лет", - полагает он.

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