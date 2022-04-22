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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Снижение темпов роста выручки окажет негативное влияние на цену акций Snap - Инвестбанк Синара
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22 апреля 2022 года 16:50

Снижение темпов роста выручки окажет негативное влияние на цену акций Snap - Инвестбанк Синара

Снижение темпов роста выручки окажет негативное влияние на котировки акций Snap Inc., считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

"Рост выручки Snap замедлился с 42% г/г в 4К21 до 38% г/г в 1К22 и оказался ниже ожидаемой нами по итогам 2022 года динамики (+45% г/г). Темпы увеличения количества активных пользователей приложения Snapchat также снизились с 20% в 4К21 до 18% в 1К22. Менеджмент социальной сети прогнозирует еще большее снижение темпов роста выручки в 2К22 (до 20-25% г/г) и сокращение скорректированной EBITDA до $0-50 млн против $64,5 млн в 1К22. Мы расцениваем ожидания руководства компании как негативные и считаем вполне вероятным, что финансовые показатели Snap за 2022 год окажутся ниже наших ожиданий. Причина - потенциальное сокращении затрат на рекламу со стороны компаний, которые опасаются ухудшения состояния экономики. Мы считаем, что снижение темпов роста выручки окажет негативное влияние на котировки акций Snap", - отмечают эксперты в комментарии банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-SNAP-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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