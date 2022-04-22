Cнижение котировок золота возможно уже в мае 2022г - Банк "Открытие"

Цены на золото, выраженные в долларах США, начнут планомерное снижение уже в конце мая 2022 года, считает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

Волатильность цены золота увеличилась в текущем году на фоне структурных изменений на рынке, существенного роста мировых котировок металла, а также из-за динамики курса доллара США по отношению к рублю, констатирует эксперт. В частности, указывает он, внутренний спрос в РФ увеличился из-за отмены НДС на слитки золота при одновременном снижении доступности вложений в традиционные для российских граждан защитные инструменты. В этих условиях у золота появился шанс занять более прочную позицию в России в качестве долгосрочного инструмента защиты сбережений.

"Что касается мировых цен на золото, то они продолжают оказывать непосредственное влияние на стоимость металла в РФ, так как большая часть этого металла, производимого в России, отгружается на экспорт. На мировом рынке золота также ожидаемо вырос спрос со стороны развитых стран, где увеличилась потребность в инструментах хеджирования рисков финансовых рынков в условиях геополитической напряженности и высокой инфляции", - отмечает Каримов.

"В краткосрочной перспективе стоимость золота на российском рынке продолжит определяться сразу двумя весьма волатильными показателями: курсом рубля и динамикой цены металла на мировых площадках. По базовому сценарию, в случае сокращения геополитической напряженности, мировые цены на золото, выраженные в долларах США, начнут планомерно снижаться уже в конце мая 2022 года на фоне существенного ужесточения ДКП мировых центральных банков в рамках борьбы с инфляцией. При этом курс рубля может частично компенсировать это снижение за счет роста до уровней, более обоснованных фундаментальными показателями экономики Росси, - пишет аналитик. - В этом сценарии стоимость золота на российском рынке будет оставаться вблизи текущих уровней в течение следующих трех месяцев".

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