BCS Express снизил прогнозную цену акций Netflix до $285

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Netflix Inc. до $285 за штуку (предполагаемый потенциал роста - 31% от текущего уровня) на фоне пересмотра прогноза по притоку пользователей и повышения безрисковой ставки в модели, а также пересмотра уровней мультипликаторов, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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