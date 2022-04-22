S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 4350-4450п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 4350-4450 пунктов, полагают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P пробился выше 4500 пунктов, однако, не получив поддержки, не удержался на этой отметке. Как следствие, к настоящему моменту индекс потерял значительную часть своего роста с начала недели и торгуется вблизи поддержки на уровне 4400 пунктов. RSI остается в нейтральной зоне, индикатор MACD также указывает на паритет "быков" и "медведей". На фоне сильной отчетности крупных игроков и особенно в ожидании релизов результатов компаний технологического сектора индекс широкого рынка может вернуться в "зеленую зону", поднявшись к 200-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 4490 пунктов", - указывают эксперты в комментарии.

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