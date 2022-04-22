"Фридом Финанс" снизил прогнозную цену акций Snap до $50

Аналитики "Фридом Финанс" понизили прогнозную стоимость акций Snap Inc. с $60 до $50 за штуку из-за неопределенности в отношении спроса на онлайн-рекламу в текущей макроэкономической ситуации, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы при этом по-прежнему позитивно оцениваем перспективы бумаги, однако наращивать позиции в этом инструменте рекомендуем постепенно. Рост глобальной активной ежедневной аудитории соцсети (DAU) способен и далее превосходить ожидания инвесторов, свидетельствуя об увеличении популярности Snapchat. Бизнес Snap сохраняет высокий потенциал роста, что обеспечивает ее инвестиционную привлекательность. В Северной Америки DAU в долгосрочной перспективе способна увеличиться в 1,5-2 раза. Выручка на пользователя (ARPU) при этом как минимум утроится. Средний темп роста выручки в 2022-2024 годах может составить 36-40%. Устойчивой прибыльности можно ожидать с 2023 года", - отмечает эксперт Михаил Денисламов.

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