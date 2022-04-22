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22 апреля 2022 года 14:03
Эффект от смягчения валютного контроля ЦБР будет нивелирован в самое ближайшее время - "Велес Капитал"
Эффект от смягчения валютного контроля ЦБР будет нивелирован в самое ближайшее время, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "Открытие валютных торгов в пятницу выдалось неудачным для рубля. Российская валюта оказалась под давление решения ЦБ о разрешении всем экспортерам продавать валютную выручку в течение двух месяцев вместо трех дней (ранее такое смягчение регулятора касалось лишь экспортеров несырьевого неэнергетического сектора). На максимуме пара доллар/рубль протестировала отметку 77 руб./$1. Однако, как и ранее, когда ЦБ уже смягчал валютные ограничения и контроль, ситуация очень быстро успокоилась, и баланс на рынке снова стал смещаться в пользу рубля. К середине дня российская валюта пыталась закрепиться ниже 73 руб./$1 и обновила максимум предыдущего дня", - пишет Кравченко. По его мнению, можно ожидать, что эффект от смягчения валютного контроля полностью себя исчерпает и не будет заметен для рубля уже в самое ближайшее время, так как экспортеры, несмотря на послабления, усилят продажи валютной выручки в связи с крупными налоговыми платежами. В свою очередь, ожидаемое участниками рынка смягчение процентной политики ЦБ в конце месяца, вероятно, если и окажет какое-то давление на рубль, то лишь краткосрочное и будет отыграно внутри дня, прогнозирует эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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