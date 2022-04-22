"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Snap с целью $42

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Snap Inc. с целевой ценой $42 за штуку на декабрь 2022 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Социальная сеть Snap представила отчет по результатам I квартала 2022г. Совокупная квартальная выручка Snap показала прирост на 38% г/г до $1063 млн, оказавшись в середине прогнозного диапазона $1030-1080 млн, отмечает аналитик Ксения Лапшина.

Эксперт подчеркивает, что темпы роста выручки Snap продолжают замедляться: в IV квартале прошлого года они составляли 42% г/г, а в III квартале - 57% г/г. Тем не менее, за последние 12 месяцев с окончанием 31 марта выручка Snap показала внушительный рост на 57% г/г и составила $4,4 млрд.

"Мы полагаем, что Snap имеет уникальные возможности для наращивания рекламных доходов с учетом акцента на молодое поколение пользователей. И также крайне позитивно расцениваем тот факт, что социальной сети удается наращивать аудиторию, тогда как другие компании (например, Netflix, Meta) испытывают с этим проблемы. Подтверждаем рекомендацию "покупать" с целевой ценой $42 на декабрь 2022 года", - резюмирует аналитик инвесткомпании.

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