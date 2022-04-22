Банк России усиливает сигнал готовности к снижению ключевой ставки - "Финам"

Банк России усиливает сигнал готовности к снижению ключевой ставки, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина на этой неделе неоднократно выступала в Госдуме в рамках обсуждения Годового отчета Банка России за 2021г. Один из основных сигналов - ЦБ РФ будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях, балансируя доступность кредитных ставок в период структурной перестройки экономики и привлекательность ставок по депозитам. За снижение ключевой ставки - стабилизация ситуации в финансовом секторе, значительное замедление недельных темпов инфляции, снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, укрепление курса рубля, начавшийся из-за санкций спад в экономике. Жесткие ограничения на вывод капитала уменьшают риски бегства в валюту и последующего переноса ослабления курса рубля в инфляцию. Мы ожидаем снижения ключевой ставки до 15-16% и сохранения сигнала о возможности дальнейшего ее снижения на ближайших заседаниях", - пишет Беленькая.

На взгляд эксперта, дальнейшая динамика ставки будет зависеть от показателей инфляции, ситуации в экономике, динамики вкладов и кредитования, курса рубля, инфляционных ожиданий. Аналитик инвесткомпании допускает, что ключевая ставка до конца года может быть снижена до 12-13%, т.е. будет оставаться ниже инфляции в годовом выражении, как это было в 2015г.

"По-видимому, ЦБ РФ будет ориентироваться не столько на инфляцию в годовом выражении, сколько на инфляционные ожидания населения на предстоящие 12 месяцев (в апреле их оценка снизилась до 12,5%) и на текущие сезонно-сглаженные годовые темпы инфляции. Важен и другой, менее заметный сигнал регулятора в последние дни. ЦБ РФ теперь допускает (А. Заботкин), что при инфляции на уровне таргета 4% (ожидается Центробанком в 2024г) ключевая ставка будет составлять 7-7,5%, т.е. выше диапазона 5-6%, который ЦБ РФ с 2020г оценивал как долгосрочный нейтральный диапазон", - указывает стратег "Финама".

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