Ближайшие месяцы будут очень тяжелыми для мировых фондовых рынков - "Солид Брокер"

Ближайшие два-три месяца будут очень тяжелыми для мировых фондовых рынков, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Как мы можем наблюдать, с начала текущего года индекс S&P500 так и не вырос. Падение на текущий момент составляет около 8,5%. При этом компании сейчас сами поддерживают рынок рекордными обратными выкупами акций. Без этого фактора рынок, по нашему мнению, был бы уже значительно ниже. Думаем, что следующие 2-3 месяца будут самыми тяжелыми в этом году для американского рынка и всех мировых рынков из-за начала более жестких действий центральных банков. Поэтому глобальная рекомендация - не загружать на 100% акциями портфель иностранных ценных бумаг, так как велика вероятность коррекции", - пишут эксперты в комментарии.

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