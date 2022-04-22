Котировки акций AT&T могут вырасти до $22,5 в течение двух кварталов - BCS Express

Котировки акций AT&T Inc. могут вырасти до $22,5 в течение двух кварталов, считает аналитик BCS Express Евгений Калянов.

После окончания процессов выделения подразделений из бизнеса AT&T котировки стали устойчивыми и перешли к росту, подчеркивается в комментарии эксперта. Новый размер дивиденда с доходностью в 5,65% годовых является существенным и привлекательным для инвесторов. Риски для разворачивания сетей 5G для сотовых компаний заключаются в том, что эти частоты используются радарами ВМС и армии США, а также коммерческими аэропортами.

"Спор о беспроводных частотах чуть не привел к остановке авиационной системы США в начале этого года. Но вопрос рассматривается: Пентагон решает, какие волны он может уступить, а какими может поделиться с коммерческими операторами, возможно, с ограничениями по мощности сигнала или часам использования. Решение вопроса с частотами ожидается к следующему году и будет позитивным для развития индустрии 5G, для сотовых операторов и AT&T в частности. Ожидаем в течение двух кварталов достижения акциями уровня сопротивления на отметке в $21, а затем на $22,5", - прогнозирует Калянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.