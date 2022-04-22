Рубль, скорее всего, продолжит техническое укрепление в ближайшие дни - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля по отношению к доллару США может продолжить техническое укрепление в ближайшие торговые сессии, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"При этом в конце месяца влияние налогового периода уйдет, и в среднесрочной перспективе мы ожидаем "переползание" курса пары USD/RUB в диапазон 80-85 руб./$1 на фоне плавного сокращения объемов экспорта в натуральном выражении. Для импортеров перенастройка логистических цепочек, по сути - вопрос "жизни и смерти". Поэтому данную проблему бизнес будет стараться решать максимально быстро. В перспективе мы рассчитываем увидеть восстановление объемов импорта, что в совокупности со снижением экспорта будет давить на рубль", - указывает Шульгин в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.