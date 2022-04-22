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Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15% на заседании 29 апреля - Инвестбанк Синара
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22 апреля 2022 года 10:38
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 15% на заседании 29 апреля - Инвестбанк Синара
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15% на заседании 29 апреля, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Инфляционные ожидания населения в апреле существенно снизились после достижения многолетнего пика в марте, вернувшись на уровни августа - сентября 2021г, - отмечает эксперт. - Краткосрочные ценовые ожидания предприятий в апреле также снизились, но остались близкими к максимальным за всю историю наблюдений значениям. Инфляционные ожидания населения снизились с мартовских 18,3% до 12,5%; средний уровень ценовых ожиданий предприятий на ближайшие три месяца оказался равным 18,0% г/г. По данным ЦБ РФ, основными факторами, удержавшими в апреле ценовые ожидания на рекордно высоких уровнях, стали резкое снижение запасов готовой продукции, разрыв внешнеэкономических производственно-логистических цепочек и высокие риски замедления экономической активности в условиях усиления санкций. Серьезное снижение инфляционных ожиданий населения может стать еще одним фактором сокращения ключевой ставки, которую, как мы ожидаем, 29 апреля снизят до 15%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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